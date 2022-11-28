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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak konutların kura çekilişi için tarih netleşti. İstanbul Tuzla'da 508 TOKİ konutu için kura çekimi ne zaman yapılacak? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:55
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için kura çekilişlerinin heyecanı sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

Artık yeni bir tarih belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan tarihe göre 3. etap çekilişleri İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkii için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

Kura çekimi 11 ili kapsayan 2. etabı Kilis ve Muş'ta başlamıştı 28 Kasım'a kadar da devam edecek 2. etap süreçlerinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da toplamda 29 bin 363 konut sahibini bulacak.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

İşte bu kura çekilişleri canlı yayında noter huzurunda yapılacak.

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3. etap için tarih belli oldu! TOKİ kuraları nasıl sorgulanır? BAŞVURU ÜCRETLERİNİN İADESİ NASIL OLACAK?

3. etap içinse tarih artık netleşti. İstanbul Tuzla'da tarihler 30 Kasım'ı gösterdiğinde saatler de 11'i gösterdiğinde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin 3. etabı için kura çekilişinin yapılacağını sizlere söyleyelim.