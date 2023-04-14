14 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Togg'un içinde eğlenceli anlar! Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank arasında güldüren diyalog
Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg artık yollara inerken çok sayıda bakan da yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı. Vatandaşların gördüklerinde büyük ilgi gösterdiği Togg'u, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya birlikte inceledi. İkili arasında geçen diyaloglar gülüşmelere neden olurken Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...