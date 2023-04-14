Togg'un içinde eğlenceli anlar! Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank arasında güldüren diyalog

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg artık yollara inerken çok sayıda bakan da yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı. Vatandaşların gördüklerinde büyük ilgi gösterdiği Togg'u, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya birlikte inceledi. İkili arasında geçen diyaloglar gülüşmelere neden olurken Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...