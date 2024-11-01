Gençlerin bıçaklı sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir grup genç sokak ortasında bıçak ve sopalarla kavga etti. O sırada yoldan geçen jandarma personelinin tek başına müdahale etmeye çalıştığı kavgada 1'i ağır 2 genç yaralandı. Olay anı ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

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