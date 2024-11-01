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4 kediyi sokak köpekleri parçaladı!

4 kediyi sokak köpekleri parçaladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 01:13
Hatay’da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile anneleri, sokak köpeklerine parçalatıldı. Kedileri köpeklere parçalatan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay öncesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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