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Aç kalan domuzlar merkeze indi!

Aç kalan domuzlar merkeze indi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 01:41
Balıkesir'in Havran ilçesinde dağda aç kalan domuzlar ilçe merkezinde bulunan çayın içinde yiyecek aradı. Havran Çayı içerisinde yiyecek arayan domuz ailesini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
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