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Ahmet Özer’in PKK ile 10 yıllık bağlantısı ortaya çıktı!

Ahmet Özer’in PKK ile 10 yıllık bağlantısı ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 18:45
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Özer’in biri kırmızı listede olmak üzere 694 PKK’lı teröristle irtibatlı olduğu tespit edildi. Esenyurt Belediyesi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkan vekili olarak görevlendirildi. İşte ayrıntılar...
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Ahmet Özer’in PKK ile 10 yıllık bağlantısı ortaya çıktı!
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