31 Ekim 2024, Perşembe
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Fatih'te demirli gemide vinç devrildi! Yaralı 3 mürettebat kurtarıldı

Fatih'te demirli gemide vinç devrildi! Yaralı 3 mürettebat kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 21:38
İstanbul Fatih'te demirli vaziyetteki gemide vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat kıyı emniyeti ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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