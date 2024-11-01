Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Eluru bölgesinde Diwali Festivali'nde kullanılacak olan hava fişekler kaza sonucu patladı. Motosikletle iki kişi tarafından taşınan havai fişekler, motosikletin bir çukara hızla girmesi sonucu bomba gibi patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN