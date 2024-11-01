01 Kasım 2024, Cuma
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Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 01:42
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Eluru bölgesinde Diwali Festivali'nde kullanılacak olan hava fişekler kaza sonucu patladı. Motosikletle iki kişi tarafından taşınan havai fişekler, motosikletin bir çukara hızla girmesi sonucu bomba gibi patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
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Motosikletle taşınan havai fişekler patladı
Motosikletle taşınan havai fişekler patladı
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