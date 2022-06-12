TikTok kapatılıyor mu? TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Uzman isimden kritik uyarı

Son dakika haberi... KVKK, güvenlik açısından soruşturma başlatmıştı. TikTok’un kapatılacağı iddiası gündemde. TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Türkiye’de TikTok kapatılmalı mı? Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

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