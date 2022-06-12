12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TikTok kapatılıyor mu? TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Uzman isimden kritik uyarı

TikTok kapatılıyor mu? TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Uzman isimden kritik uyarı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2022 10:52
Son dakika haberi... KVKK, güvenlik açısından soruşturma başlatmıştı. TikTok’un kapatılacağı iddiası gündemde. TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Türkiye’de TikTok kapatılmalı mı? Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.
TikTok kapatılıyor mu? TİKTOK KAPATILIYOR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şaşkına çeviren yağış
Şaşkına çeviren yağış
TikTok kapatılıyor mu?
TikTok kapatılıyor mu?
Helikopterin içinden son anlar
Helikopterin içinden son anlar
Yağış sonrası hortum paniği
Yağış sonrası hortum paniği
Ankara’da sel can aldı
Ankara'da sel can aldı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
25 katlı apartmanda yangın paniği
25 katlı apartmanda yangın paniği
Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
Köpekleri beslediği için 3 kişiyi öldürdü
Köpekleri beslediği için 3 kişiyi öldürdü
10 sene önce ayrıldığı eşine dehşeti yaşattı!
10 sene önce ayrıldığı eşine dehşeti yaşattı!
Ankara’da sel can aldı 1 ölü!
Ankara'da sel can aldı 1 ölü!
Yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı
Yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı
Daha Fazla Video Göster