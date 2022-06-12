TikTok kapatılıyor mu? TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Uzman isimden kritik uyarı

PSİKOLOJİK ALTYAPISI

Psikolojik bir altyapısı var aslında bunun sen beni gör, ben varım, beni kimse görmüyorum aile tarafından çok onay görmüyorum, çevrem tarafımdan onay görmüyorum ama ne zaman ki garip hareketler yaptım toplum tarafından çok da uç hareketler yaptım sen beni gör onaylanmak değil beni gör. Bu tarz bir altyapısı var. Bu da ciddi anlamda kişinin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kişiliklerini ve benliklerini bozmaya doğru gidiyor. Artık yalnızlaşan bir birey var.