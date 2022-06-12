TikTok kapatılıyor mu? TikTok’a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Uzman isimden kritik uyarı
Son dakika haberi... KVKK, güvenlik açısından soruşturma başlatmıştı. TikTok'un kapatılacağı iddiası gündemde. TikTok'a hangi kısıtlamalar getirilmeli? Türkiye'de TikTok kapatılmalı mı? Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok, son günlerde tartışma konusu oldu ve kapanacağı iddiası gündeme geldi.
Peki, TikTok kapatılacak mı? Kapatılmaması halinde hangi kısıtlamalar getirilmeli? Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN TEHLİKE
Çok önemli bir konu. Kısıtlamalardan önce aslında bilmemiz gereken bazı şeyler var psikoloji açısından. Çünkü çocuklara ciddi anlamda bir etkisi söz konusu. Özellikle aileler bunların farkında çok olduklarını düşünmüyorum.
Yapılan bazı çalışmalar var bu çalışmalara bakıldığı zaman özellikle 13 yaş grubu için söylüyorum ön ergenlik grubu için çocukları etkileyecek cinsel içerikli aynı zamanda madde kullanımını etkileyecek aynı zamanda çocukların ruhsal durumunu etkileyecek çok fazla videolar var.
KISITLAMA GELİR Mİ?
Biz şu an gündemi konuşuyoruz ama gündemden daha büyük daha derin yaralarımız var aslında bunlarla ilgili. Kısıtlamalar gelir mi? Gelmesi kesinlikle gerekiyor. Bunun da hukuki düzeyde olması gerekiyor. Ciddi bir yaptırım yapılması gerekiyor.
Ama kapanır mı kapanmaz mı söz konusu olduğunda biliyoruz ki TikTok'un 1 milyardan fazla kullanıcısı var. Aynı zamanda Türkiye'de her 3-4 kişiden 1'inin TikTok'u var. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz.
ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Yapılan son araştırma gösteriyor ki bu çocukların tiklerinde artışlar, depresyon, kaygı bozukluğu ve hafızalarında problemler çıkmış. Eğitim düzeyinde de ciddi problemler meydana gelmiş. Çocukların öğrenme kapasitelerinde de sıkıntılar var. Aynı zamanda ahlaki değerlerde de bir bozulma söz konusu var.
TOPLUMU ETKİLİYOR
Aslında bu son dönemde yaşadığımız bir olaydan değil bütüncül baktığımız zaman ciddi anlamda toplumu etkileyen ve zarar veren bir sistemi var.
GÜVENLİK AÇIĞI
TikTok'un için müthiş bir algoritma var ve sizin çocuğunuzun neye eğilimli olduğunu ve neye ihtiyacı olduğunu hangi videoları izlerse bu çocuk nasıl davranış yapacağına dair bilgiler söz konusu. Diğer bir durum ise güvenlik açığı. ABD'de de yapılan araştırmalarda ciddi bir güvenlik açığı var. Siz orada bir şey paylaşmıyorsunuz ama herhangi bir şey yazdınız bunlar dahi kayıt altında. Orada tutuluyor. Yarın bir gün çocukların karşısına nasıl çıkacağını bilmiyoruz.
PSİKOLOJİK ALTYAPISI
Psikolojik bir altyapısı var aslında bunun sen beni gör, ben varım, beni kimse görmüyorum aile tarafından çok onay görmüyorum, çevrem tarafımdan onay görmüyorum ama ne zaman ki garip hareketler yaptım toplum tarafından çok da uç hareketler yaptım sen beni gör onaylanmak değil beni gör. Bu tarz bir altyapısı var. Bu da ciddi anlamda kişinin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kişiliklerini ve benliklerini bozmaya doğru gidiyor. Artık yalnızlaşan bir birey var.
EBEVEYNLERE KRİTİK UYARI
Ailelerin bu tehlikenin ne olduğunun farkına varıp onların çocuklara dur demesi gerektiğini düşünüyorum.
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