Samsun-Ankara hızlı tren hattında yeni gelişme! 2027 hedefi açıklandı: İki liman birbirine bağlanacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Havza-Tekkeköy etabında çalışmaların 2027'de başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı. Samsun ve Mersin limanlarını birbirine bağlayacak projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Doğan, hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini söyledi.