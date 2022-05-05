05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Thodex davasında yeni detaylar ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamı açıkladı!

Thodex davasında yeni detaylar ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamı açıkladı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 15:43
Güncelleme:05.05.2022 15:43
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları, bugün hakim karşısına çıktı. 356 milyon liralık vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer, reklam işi yaptığını ve aylık ortalama gelirinin 40 bin dolar olduğunu açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı!
Keçiyi telef eden pitbull köpeği yakalandı!
Thodex davasında yeni detaylar!
Thodex davasında yeni detaylar!
2 ilde kar yağışı! Hayvan sürüsü kar altında
2 ilde kar yağışı! Hayvan sürüsü kar altında
Mayıs ayında kar! Şaşkınlıkla karşılandı
Mayıs ayında kar! Şaşkınlıkla karşılandı
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü!
Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü!
19 yasındaki Asiye sokak ortasında olduruldu!
19 yasındaki Asiye sokak ortasında olduruldu!
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Eziyet evinin çığlıkları mahalleyi inletti!
Konya ovasına can suyu bulundu
Konya ovasına can suyu bulundu
Film sahnelerini aratmayan soygun!
Film sahnelerini aratmayan soygun!
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İstanbul’da çiğköftecide dehşet!
İstanbul’da çiğköftecide dehşet!
Eyüpsultan’da feci kaza!
Eyüpsultan'da feci kaza!
Daha Fazla Video Göster