Thodex davasında yeni detaylar ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakamı açıkladı!

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları, bugün hakim karşısına çıktı. 356 milyon liralık vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı. Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer, reklam işi yaptığını ve aylık ortalama gelirinin 40 bin dolar olduğunu açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN