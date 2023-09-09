Terzilik bir zamanların gözde mesleğiydi! 61 yılını terziliğe verdi

Tokat'ta yaşayan 87 yaşındaki Gürel Pazarlı terzilik mesleğinde 61 yılı geride bıraktı. Bundan 61 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam eden Gürel Pazarlı, mesleğinin bir dönemin en iyi mesleklerinden biri olduğunu söyledi. İşte 61 yılını terziliğe veren Gürel Pazarlı’nın hikayesi…

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