İzmir'de HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli patlama! Yangın çıktı, ekipler seferber oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Patlamanın nedeni ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fabrikadaki yangına müdahale sürerken, bölgedeki son gelişmeleri ve olay yerindeki durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.