Terör sevicilere geçit yok! Mersin'de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Mersin'de bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” açıklaması yaptı.

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