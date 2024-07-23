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Terör sevicilere geçit yok! Mersin'de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Terör sevicilere geçit yok! Mersin'de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 01:42
Mersin'de bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” açıklaması yaptı.
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