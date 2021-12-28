28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Temizlik görevlisinin roman havası oynaması sosyal medyada ilgi gördü

Temizlik görevlisinin roman havası oynaması sosyal medyada ilgi gördü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 17:12
Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nde görevli Doğukan Sucu (23), yanındaki arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca, çöp kamyonundan inerek Roman havası oynadı. Sucu'nun oynadığı görüntüler yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personellerinden Doğukan Sucu, çöp topladıkları kamyon kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Emre Güçlü, şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Sucu, araçtan inerek, Roman havaları eşliğindeki şarkıya eşlik ederek oynamaya başladı. Sucu'nun oynadığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından 'Trakya'da sıradan bir gün' başlığıyla paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Temizlik görevlisinin roman havası oynaması ilgi gördü
Temizlik görevlisinin roman havası oynaması ilgi gördü
Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu...
Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu...
Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı
Sahibi tasmayı bırakınca saldırdı
Asiye uyandırıldı! İlk tepkisi...
Asiye uyandırıldı! İlk tepkisi...
Pitbull neden saldırır?
Pitbull neden saldırır?
Esenyurt’ta 3. kattaki balkondan böyle düştü
Esenyurt’ta 3. kattaki balkondan böyle düştü
6 ikiz Mehmetçik bir arada!
6 ikiz Mehmetçik bir arada!
400 bin TL kaybedince dehşet saçtı
400 bin TL kaybedince dehşet saçtı
Avcılar’da baklavacıdan 10 bin lira çaldılar
Avcılar’da baklavacıdan 10 bin lira çaldılar
Doğu’da dondurucu soğuk etkili!
Doğu’da dondurucu soğuk etkili!
Berna’nın ölümünün sır perdesi aralandı
Berna’nın ölümünün sır perdesi aralandı
Yemek için böldüğü ekmeğin içinde 2 santimlik vida çıktı
Yemek için böldüğü ekmeğin içinde 2 santimlik vida çıktı
Daha Fazla Video Göster