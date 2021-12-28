Temizlik görevlisinin roman havası oynaması sosyal medyada ilgi gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nde görevli Doğukan Sucu (23), yanındaki arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca, çöp kamyonundan inerek Roman havası oynadı. Sucu'nun oynadığı görüntüler yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personellerinden Doğukan Sucu, çöp topladıkları kamyon kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Emre Güçlü, şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Sucu, araçtan inerek, Roman havaları eşliğindeki şarkıya eşlik ederek oynamaya başladı. Sucu'nun oynadığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından 'Trakya'da sıradan bir gün' başlığıyla paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.