TEM Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var! Yol trafiğe kapatıldı

Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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