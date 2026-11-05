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Mersin'de fren arızası faciaya yol açıyordu! Yolcu minibüsü 5 araca çarptı: 16 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de fren arızası faciaya yol açıyordu! Yolcu minibüsü 5 araca çarptı: 16 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde fren sistemi arızalanan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, minibüs ve çarpışmaya karışan diğer araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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