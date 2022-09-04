04 Eylül 2022, Pazar
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TEKNOFEST Karadeniz'de son gün
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e bu yıl samsun ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören TEKNOFEST Karadeniz bugün sona eriyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'da o noktadan detayları aktardı.