TEKNOFEST Karadeniz’de son gün

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e bu yıl samsun ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören TEKNOFEST Karadeniz bugün sona eriyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'da o noktadan detayları aktardı.