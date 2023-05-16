Tekirdağ'da depremzedelerin otelden çıkartılma kararı ortalığı karıştırdı: AK Parti'ye oy verdiğimiz için böyle yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden sonra bulundukları otelden çıkarılma kararı ortalığı karıştırdı. Yaşadıklarını şaşkınlıkla anlatan depremzede vatandaşlar "Deprem bölgesi AK Parti’ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgürlük özgür bir ülkeydik?" dedi.