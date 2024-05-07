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Tekirdağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı; kaza kamerada

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 07.05.2024 12:32
Tekirdağ'da aynı yöne giden iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Motosikletin, 218 kilometre hızla önündekine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Tekirdağ’da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
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