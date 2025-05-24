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Tekel bayi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Tekel bayi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.05.2025 12:10
İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda 2'şer kez müebbet cezası alan sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.
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Tekel bayi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
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