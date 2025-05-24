24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Tekel bayi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda 2'şer kez müebbet cezası alan sanıklar Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in tekel bayiye girdiklerinde tehditvari bir tavır içerisinde oldukları, suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları, aynı irade birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı.