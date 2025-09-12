Tavşanlı’da karate heyecanı

Kütahya Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve üç etaptan oluşacak Kütahya Karate Ligi'nin ilk ayağı, Tavşanlı'da gerçekleştirildi. Tavşanlı Spor Salonu'nda açılış töreniyle başlayan organizasyona yaklaşık 150 sporcu katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde ve Tavşanlı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen turnuva, karate camiasını bir araya getirdi.

