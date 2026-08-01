Başkan Erdoğan'a suikast düzenleyen timin son üyesi yakalandı

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine Marmaris'te suikast düzenlemek üzere görevlendirilen 37 kişilik timin son firari üyesi olan eski pilot Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen FETÖ mensubu Karatepe'nin Türkiye'ye giriş yaptığı güvenlik birimlerince tespit edilirken, yüz tanıma sistemi ve teknik takip çalışmalarıyla hareketleri adım adım izlendi. Eskişehir ve Afyonkarahisar istihbarat ekiplerinin koordinasyonunda, İstanbul kara yolu üzerindeki bir hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Karatepe'nin yakalanmasıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan 37 kişilik timin tamamı adalete teslim edilmiş oldu.