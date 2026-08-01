Terörün bitmesinde tarihi eşik! Gözler Meclis'te... “Çerçeve yasanın" detayları A Haber'de
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşılıyor. 3 Ağustos Pazartesi günü TBMM'ye sunulacak 15 maddelik çerçeve yasa teklifiyle PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki zemini oluşturulacak. A Haber canlı yayınında süreci değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ile Hukukçu Av. Yusuf Şamil Türen, kamuoyundaki "genel af" iddialarına sert yanıt verirken, düzenlemenin yalnızca devletin teyidi sonrası devreye gireceğini vurguladı.