93 yaşındaki Niyazi Vural huzurevi için yardım bekliyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Doğu Terminali'nde yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, evi olmadığı için yıllarca işlettiği çay ocağında yaşam mücadelesi veriyor. Esnafın desteğiyle lavabo ve banyo yapılan iş yerinde tek başına hayatını sürdüren Vural, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken sık sık düşme tehlikesi yaşıyor. Oğlu tarafından huzurevine yerleştirilmesi için başvuru yapılan Vural'ın, sağlık raporunun yeterli bulunmaması nedeniyle kabul edilmediği belirtilirken, hem kendisi hem de çevre esnafı yetkililere çağrıda bulunarak yaşlı adamın bir huzurevi ya da bakım merkezine yerleştirilmesini talep etti.