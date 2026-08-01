Samsunspor'un stat zemini yeni sezona hazırlanıyor

Samsunspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde başlatılan kapsamlı zemin yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 8 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan saha zemini 45 santimetre derinliğe kadar tamamen yenilenirken, drenaj, ısıtma ve sulama sistemleri modernize edildi, yurt dışından getirilen doğal rulo çimler serildi ve son aşama olarak hibrit çim uygulamasına geçildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren yüklenici firmanın Spor Alanları Proje Direktörü İlker Kizir, zeminin yaklaşık dört gün içinde tamamlanacağını ve Samsunspor'un 17 Ağustos'ta Göztepe ile oynayacağı sezonun ilk iç saha maçına eksiksiz şekilde hazır hale getirileceğini belirtti. Bakımının düzenli yapılması halinde yeni zeminin yaklaşık 8 yıl boyunca kullanılabileceği ifade edildi.