Kazadan kaçarken orta refüjde ağaca çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Bursa-Yalova kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki otomobilin çarpıştığını gören M.Ü. (35), araçlara çarpmamak için yaptığı ani manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Ağaca çarparak hurdaya dönen 06 GS 328 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, üç otomobilin karıştığı kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.