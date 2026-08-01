Emet'te 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu hizmete açıldı

Kütahya Valisi Musa Işın ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin'in katılımıyla, Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Hazine'ye devredilen ve yaklaşık 10 yıl atıl durumda kalan bina, Emet İlçe Müftülüğünün koordinasyonunda yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden eğitim hayatına kazandırıldı. Toplam 60 öğrenci kapasiteli olarak hizmet verecek yatılı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi verilecek. Açılışta konuşan Vali Musa Işın, kursta hem dini hem de pozitif bilimlerle donanmış nesiller yetişeceğini vurgularken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'in hafızlar aracılığıyla muhafaza edildiğini belirterek hafızlık eğitim merkezlerinin önemine dikkat çekti.