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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı mı? Megakentte ki son durumu A Haber ekibi görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 17:36
Dokuz günlük tatilin son günlerinde, tatile çıkanlar yavaş yavaş İstanbul’a dönmeye başlıyor. Megakentte son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. İşte dönüş yolundan görüntüler…
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