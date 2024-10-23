23 Ekim 2024, Çarşamba
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Antalya'da geri dönüşüm kamyonundaki atıklar alev aldı! Dumanlar sürücülere zor anlar yaşattı

Antalya'da geri dönüşüm kamyonundaki atıklar alev aldı! Dumanlar sürücülere zor anlar yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 00:31
Antalya'da seyir halindeki bir geri dönüşüm kamyonunda yangın çıktı. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekipleri tarafından 2 saate kontrol altına alınırken, çıkan yoğun duman nedeniyle seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
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