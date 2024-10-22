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İntikam için 1 yıl bekledi! Ağabeyini yaralayan genci öldürdü

İntikam için 1 yıl bekledi! Ağabeyini yaralayan genci öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 19:39
Adana'da Samet Aslan (19), 2023 yılında Ahmet Çaçan D.'yi tabanca ile bacağından vurdu. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Aslan, teyzesini ziyarete gitti. Evin önünde bekleyen Aslan, Ahmet Çaçan D.'nin kardeşi Ahmet D. (21) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Aslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ahmet D., olay yerine geldiği kuzeni M.D. (19) ile birlikte motosikletle kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa süre konusu şüpheli Ahmet D. ve kuzeni kıskıvrak yakalandı. Ahmet D. emniyetteki ifadesinde, “Olay ani gelişti, bana sövdü. Bende sıktım” dediği öne sürüldü. Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.
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