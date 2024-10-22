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Tekirdağ'da kızıl alarm

Tekirdağ'da kızıl alarm

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 16:27
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, lodosun getirdiği kızıl yosunlarla adeta kızıla boyandı.
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