23 Ekim 2024, Çarşamba
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Biriktirilen çok sayıda çakmak gazı patladı! Vücudunda yanıklar oluşan öğrenci hastaneye kaldırıldI

Biriktirilen çok sayıda çakmak gazı patladı! Vücudunda yanıklar oluşan öğrenci hastaneye kaldırıldI

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 01:20
Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patladı. Olayda odada kalan 1 öğrenci ağır yaralandı.
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Biriktirilen çok sayıda çakmak gazı patladı!
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