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Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü!

Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 19:40
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini iten baba-oğul açılan iş yeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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