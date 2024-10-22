Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini iten baba-oğul açılan iş yeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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