22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Rize'de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada

Rize'de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 20:46
Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyolda ters şeritte giren bir kamyonet, trafikte büyük bir tehlikeye neden oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şizofreni hastası genç ailesini katletti!
Şizofreni hastası genç ailesini katletti!
Rize’de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu!
Rize'de ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu!
Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü!
Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü!
Ağabeyini yaralayan genci 1 yıl sonra öldürdü
Ağabeyini yaralayan genci 1 yıl sonra öldürdü
Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM’de konuşsun
Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM'de konuşsun
Ağrı’da yaylaya çıkan koyunlar kar altında kaldı
Ağrı’da yaylaya çıkan koyunlar kar altında kaldı
Tekirdağ’da kızıl alarm
Tekirdağ'da kızıl alarm
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi ’sıfır atık’!
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık'!
Freni boşalan TIR şarampole devrildi!
Freni boşalan TIR şarampole devrildi!
İşte Başkan Erdoğan mücadeleyle dolu siyasi hayatı...
İşte Başkan Erdoğan mücadeleyle dolu siyasi hayatı...
Gündem Özel
Gündem Özel
Gündem Özel
Gündem Özel
Daha Fazla Video Göster