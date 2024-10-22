Şizofreni hastası genç ailesini katletti!

Adana'da aile faciası yaşandı. Şizofreni hastası genç, herkes uykudayken silahını ateşledi. Anne ve anneannesini katletti, ağır yaralı baba ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

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