23 Ekim 2024, Çarşamba
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Rize'de heyelan riski! Çatlak ve yarıklar oluştu: 2 ev tahliye edildi

Rize'de heyelan riski! Çatlak ve yarıklar oluştu: 2 ev tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 01:22
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası Madenli beldesinde beton ve toprak zeminde çatlaklar ile yarıklar oluştu. Yapılan incelemede risk altında olduğu belirlenen 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
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