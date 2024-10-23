Rize'de heyelan riski! Çatlak ve yarıklar oluştu: 2 ev tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası Madenli beldesinde beton ve toprak zeminde çatlaklar ile yarıklar oluştu. Yapılan incelemede risk altında olduğu belirlenen 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

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