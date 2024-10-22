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Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM'de konuşsun

Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM'de konuşsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 17:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı’dan DEM'e uzansın" açıklamasında bulundu.
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Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM’de konuşsun
Bahçeli: Teröristbaşı gelsin TBMM'de konuşsun
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