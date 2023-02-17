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Tarihi yapılar da zarar gördü! İşte A Haber drone kamerasından Kırıkhan

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 11:49
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Darb-ı Sak Kalesi ve içerisinde bulunan Bayezid-i Bestami Türbesi afette zarar gördü. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Bölge havadan görüntülendi.
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A Haber drone kamerasından Kırıkhan
A Haber drone kamerasından Kırıkhan
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