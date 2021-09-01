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Tarihe ışık tutan 3800 yıllık Hitit kentinde kazı çalışmaları başladı

İHA
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Giriş: 01.09.2021 13:59
Sivas Yıldızeli’nde bulunan ve 3 bin 800 senelik mazisiyle tarihe ışık tutan Hitit kentinde kazı çalışmalarına tekrar başlandı. Eski adı ‘Samuha’ olan kentte şu ana kadar binlerce tarihi eser çıkarıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyü etrafında yer alan Hitit kenti binlerce senelik geçmişiyle adeta tarihe ışık tutuyor.

Eski adının 'Samuha' olduğu Kayalıpınar'da şu ana dek binlerce tarihi eser çıkarıldı.

ESERLER SERGİLENİYOR

Çıkarılan bu eserlerin çoğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki kazı çalışmaları yeniden başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'da başlanan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ayhan kazı çalışmalarını yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Maner'den de bilgiler aldı. Ayhan bölgede tespit edilen Tanrıça İştar Tapınağının kazı çalışmasına da bizzat katıldı.

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