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Tarih dizilerinin platosunda zamana yolculuk! 105 ülkede izlenen tarih dizileri turist çekiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 18:49
ATV’nin sevilen tarih dizilerinin platosu halka açıldı. 105 ülkede izlenen dizilerin hayranları Beykoz’da eşsiz bir deneyim yaşıyor. A Haber ekibi dizi setini ziyaret etti. Turistlerin Türk tarihine olan merakları görülmeye değerdi.
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Tarih dizilerinin platosunda zamana yolculuk!
Tarih dizilerinin platosunda zamana yolculuk!
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