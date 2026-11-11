COP31'te diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'da kritik buluşma

Antalya'da düzenlenen COP31 Dünya Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde dünya liderlerini bir araya getiren zirve, uluslararası diplomasi açısından önemli gelişmelere sahne oluyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özcan ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak COP31'deki diplomasi trafiğini değerlendirdi. Zirvenin uluslararası diplomasi, Türkiye'nin küresel sistemdeki rolü ve kültür diplomasisi açısından önemine değinen Özcan, Türkiye'nin küresel sistemde istikrar sağlayabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu belirtti. Özcan, uluslararası ilişkilerde diplomatik gücün ve jeopolitik gelişmeleri doğru okumanın önemine dikkat çekti. Öte yandan dünya liderleri, konuşmalar öncesinde Anadolu Ateşi grubunun gerçekleştirdiği gösterileri de beğeniyle izledi.