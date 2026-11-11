BM Genel Sekreteri Guterres'ten küresel iklim adaleti ve fosil yakıt uyarısı: "Dinozorlar gibi vazgeçmeliyiz"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış hitabıyla resmen başladı. Dünyanın iklim felaketi karşısında hızla tükendiği uyarısında bulunan Guterres; fosil yakıt lobilerine sert tepki göstererek gelişmiş ülkeleri adil finansman sağlamaya çağırdı ve yeni bir iklim adaleti kurulması gerektiğini vurguladı. Görev süresinin sonuna yaklaştığını belirterek veda niteliğinde tarihi bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter, fosil yakıtlardan tıpkı dinozorlar gibi vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.