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Taksim'de korkutan otel yangını

İHA
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Giriş: 20.08.2021 20:57
Güncelleme:20.08.2021 20:58
Taksim Meydanı’nda bir otelin yan cephesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerinden yeni görüntüler...

Yangın, saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydan'da bulunan bir otelin yan cephesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Otelin yan cephesi alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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