24 Nisan 2024, Çarşamba
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Sürücülerin yol verme kavgasında tabancayla ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonrası kavgaya karışanlardan bir kişi ağır yaralandı. Olay sırasında annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu ise seken kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedaviye alındı.