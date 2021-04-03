Sürücü adayları dikkat! Geri parkın püf noktaları nelerdir?

Sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmek için sınavlarında kusursuz bir sürüş yapması gerekiyor. Son dönemlerdeki sınavlarda adayların en çok zorlandığı hamle ise "geri park" olarak göze çarpıyor. Hatta bu hata yüzünden çok sayıda aday eleniyor. Peki geri park yaparken nelere dikkat edilmeli? Ehliyet sınavında hangi hata kalmaya sebep olur? Ehliyet sınavının aşamaları nelerdir? İşte detaylar...