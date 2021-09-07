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Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit Mikail Göleli vefat etti

DHA
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Giriş: 07.09.2021 01:24
Iğdırlı iş insanı 68 yaşındaki Mikail Göleli Tekirdağ’da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı.

Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Mikail Göleli'nin cenazesi, bugün Iğdır'da toprağa verilecek.


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