Fon mağdurlarına devlet güvencesi! AK Parti'den tarihi adım: 1 milyon TL'ye kadar geri ödemeler başlıyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizinde mağduriyet yaşayan binlerce yatırımcı için beklenen yasal düzenleme hayata geçiyor. AK Parti, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin 10 maddelik kritik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanırken, ilk etapta 1 milyon TL ve altındaki yatırımlar için anapara ve enflasyon farkı ödemeleri başlıyor. Hazine kaynağı kullanılmadan yürütülecek ve 5-6 ay içerisinde tamamlanacak sürece dair tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin aktarırken, Mali Müşavir Serkan Kumdakçı canlı yayında merak edilen soruları tek tek yanıtladı.