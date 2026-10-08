Füzeler havalandı, Babülmendep kilitlendi! Husilerin savaş gücü A Haber’de deşifre oldu

Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarda Husilerin iki günde 156 füze fırlatması, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. A Haber’de konuşan emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Husilerin ciddi bir füze stoğu ve istihbarat kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, İran’ın desteğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Fazla, İran’ın deniz yolu ağırlıklı lojistik desteğini kesmesi halinde Husilerin “3, bilemediniz 5 ay” dayanabileceğini ifade ederek, Tahran’ın vekalet savaşı stratejisine dikkat çekti.