-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Füzeler havalandı, Babülmendep kilitlendi! Husilerin savaş gücü A Haber’de deşifre oldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Füzeler havalandı, Babülmendep kilitlendi! Husilerin savaş gücü A Haber’de deşifre oldu

Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarda Husilerin iki günde 156 füze fırlatması, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. A Haber’de konuşan emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Husilerin ciddi bir füze stoğu ve istihbarat kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, İran’ın desteğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Fazla, İran’ın deniz yolu ağırlıklı lojistik desteğini kesmesi halinde Husilerin “3, bilemediniz 5 ay” dayanabileceğini ifade ederek, Tahran’ın vekalet savaşı stratejisine dikkat çekti.

Venezuela'da petrol rafinerisinde patlama: Faaliyetler durduruldu
Sonraki Video
Venezuela'da petrol rafinerisinde patlama: Faaliyetler durduruldu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar